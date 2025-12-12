پوتین:
تهران و مسکو با هم در تماس نزدیک هستند
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مسکو و تهران «در مورد همه مسائل کلیدی بینالمللی با هم در تماس نزدیک هستند.»
پوتین در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، گفت: «[این شامل] مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران نیز میشود. شما موضع ما را میدانید: ما در سازمان ملل از ایران حمایت میکنیم.»
پوتین در ادامه صحبتهای خود در مورد روابط دوجانبه، خاطرنشان کرد که گردش مالی بین روسیه و ایران در سال ۲۰۲۵، ۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که پیش از این در سال ۲۰۲۴، ۱۳ درصد افزایش یافته بود.
وی افزود که دو کشور در حال حاضر در حال مذاکره در مورد همکاریهای احتمالی در بخشهای گاز و برق هستند.