ترامپ:
به توافق با روسیه و اوکراین نزدیک شدهایم
رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد که درگیریهای جاری در اوکراین میتواند به جنگ جهانی سوم تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد که درگیریهای جاری در اوکراین میتواند به جنگ جهانی سوم تبدیل شود.
ترامپ در کاخ سفید در مورد درگیریهای اوکراین با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: «من خیلی دوست دارم این درگیری متوقف شود و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا این اتفاق بیفتد. این درگیری تأثیر زیادی بر ایالات متحده ندارد، مگر اینکه از کنترل خارج شود... چنین چیزهایی میتواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.»
ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به دستیابی به توافق با روسیه و اوکراین برای حل و فصل نزدیک شده است.