کاخ سفید خبر داد:
۳۰ ساعت مذاکره فشرده آمریکا با روسیه، اوکراین و اروپا برای پیشبرد طرح صلح
به گزارش ایلنا، «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید، امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که آمریکا طی هفتههای گذشته بیش از ۳۰ ساعت را صرف رایزنی و مذاکره با روسیه، اوکراین و کشورهای اروپایی کرده است.
لیویت در یک نشست خبری گفت: «دولت آمریکا در دو هفته گذشته بیش از ۳۰ ساعت در جلسات و مذاکرات با روسها، اوکراینیها و اروپاییها شرکت کرده است».
پیشتر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، از اینکه «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی وی هنوز پیشنهاد صلح ارائهشده برای حل بحران اوکراین را مطالعه نکرده است، ابراز ناامیدی کرده بود.
پیش از این نیز دولت آمریکا اعلام کرده بود که طرحی برای حلوفصل بحران اوکراین تدوین کرده است. از سوی دیگر، کرملین تأکید کرده که روسیه همچنان برای مذاکره آماده است