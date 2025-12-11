خبرگزاری کار ایران
تماس تلفنی پوتین و مادورو؛ حمایت کامل روسیه از دولت ونزوئلا

تماس تلفنی پوتین و مادورو؛ حمایت کامل روسیه از دولت ونزوئلا
رئیس‌جمهوری روسیه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود، ضمن ابراز همبستگی با مردم این کشور، بر حمایت مسالمت‌آمیز روسیه از مسیر دولت ونزوئلا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه در گفت‌وگوی تلفنی با «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی خود، ضمن ابراز همبستگی با مردم این کشور، بر حمایت مسالمت‌آمیز روسیه از مسیر دولت ونزوئلا تأکید کرد.

بر اساس اعلام کاخ کرملین، دو طرف در این تماس، دیدگاه‌های خود را درباره گسترش روابط دوستانه میان مسکو و کاراکاس و تقویت همکاری‌ها بر اساس توافقنامه شراکت و همکاری راهبردی موجود مورد بحث قرار دادند.

پیش‌تر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، نمایندگان ونزوئلا، روسیه و چین نسبت به تشدید اقدام‌های نظامی آمریکا در منطقه کارائیب اعتراض کرده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند.

این سه کشور همچنین بر ضرورت حفاظت از حاکمیت ونزوئلا و رد هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی آن تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
