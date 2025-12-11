ناتو هدف بعدی روسیه است

به گزارش ایلنا به نقل از نیوزویک، «مارک روته» دبیرکل ناتو، گفت که این ائتلاف هدف بعدی روسیه خواهد بود.

وی که در نشست ویژه کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت می‌کرد، با هشدار به کشورهای عضو ائتلاف، درباره تهدید رو به رشد روسیه گفت: «ما هدف بعدی روسیه هستیم و هم‌اکنون در معرض خطر قرار داریم».

روته با تأکید بر اینکه کشورهای هم‌پیمان در ناتو باید «ذهنیت جنگی» پیدا کنند، از اقدام‌های اخیر اروپا برای تقویت بازدارندگی و مقابله با تهدیدهای روسیه تقدیر کرده و افزود: «متأسفانه بسیاری هنوز احساس فوریت نمی‌کنند و گمان می‌کنند زمان به نفع ماست؛ در حالی که چنین نیست. زمان اقدام، اکنون است».

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در ماه‌های اخیر، از جمله حمله خرابکارانه به خط راه‌آهن لهستان که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین استفاده می‌شد و جان غیرنظامیان را به خطر انداخت، افزود: «پاسخ ناتو آرام، قاطع و متناسب بوده، اما باید برای تشدید احتمالی تنش‌ها آماده باشیم».

روته همچنین به نقض مکرر حسن نیت روسیه توسط «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری این کشور اشاره کرد و گفت: «پوتین تنها زمانی نقش صلح‌طلب را بازی می‌کند که به نفع ادامه جنگ وی باشد».

وی از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا خواست تا «پوتین را به آزمایش» بگذارد و تأکید کرد: «ترامپ تنها کسی است که می‌تواند پوتین را پای میز مذاکره بیاورد».

دبیرکل ناتو در پایان خاطرنشان کرد: «ضروری است که همگی فشار خود را بر روسیه حفظ کنیم و از اوکراین حمایت کنیم تا مانع ادامه خشونت و تجاوز شویم».

انتهای پیام/