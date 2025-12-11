دولت بلغارستان استعفا میدهد
نخستوزیر بلغارستان اعلام کرد که دولت این کشور پس از کمتر از یک سال فعالیت، در پی موجی از اعتراضات ضدفساد، استعفا میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «روزن ژلیازکوف» نخستوزیر بلغارستان اعلام کرد که دولت این کشور پس از کمتر از یک سال فعالیت، در پی موجی از اعتراضات ضدفساد، استعفا میدهد.
وی امروز -پنجشنبه- و پیش از برگزاری رأیگیری پارلمان درباره طرح عدم اعتماد ارائهشده از سوی اپوزیسیون، این تصمیم را اعلام کرد.
روز چهارشنبه، دهها هزار نفر در سراسر بلغارستان در اعتراض به عملکرد دولت ناکامی در مهار فساد، به خیابانها آمدند.
این موج اعتراضات پس از انتشار پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۶ آغاز شد که معترضان آن را تلاشی برای پنهانسازی فساد گسترده توصیف کردند. دولت هفته گذشته این بودجه را پس گرفت، اما نارضایتیها همچنان ادامه دارد.
ژلیازکوف پس از نشست رهبران احزاب ائتلاف حاکم گفت: «دولت امروز استعفا میدهد. مردم از همه گروههای سنی، قومیتی و مذهبی خواستار کنارهگیری شدهاند و این انرژی مدنی باید مورد حمایت قرار گیرد».
بلغارستان که فقیرترین کشور عضو اتحادیه اروپاست، قرار است از اول ژانویه به منطقه یورو بپیوندد؛ فرایندی که به گفته مقامها، بهرغم استعفای دولت، طبق برنامه پیش خواهد رفت.
تحلیلگران میگویند که بیاعتمادی عمیق به نهادها و رهبران سیاسی بلغارستان، همراه با نگرانیهای اقتصادی همزمان با آمادهسازی برای پذیرش یورو، بر نارضایتیها افزوده است.
«رومن رادف» رئیسجمهوری بلغارستان نیز هفته گذشته از معترضان حمایت کرد و از دولت خواست برای زمینهسازی برگزاری انتخابات زودهنگام استعفا دهد.