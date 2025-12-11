واکنش کوبا به حمله اخیر آمریکا به یک نفتکش در سواحل ونزوئلا

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میگل دیاز-کانل»، رئیس‌جمهور کوبا، گفت که کوبا حمله ایالات متحده به یک نفتکش در سواحل ونزوئلا را به عنوان یک دزدی دریایی به شدت محکوم می‌کند.

او در صفحه ایکس خود نوشت: «کوبا حمله به یک نفتکش در کارائیب که توسط ارتش ایالات متحده انجام شده است را به شدت محکوم می‌کند.»

وی حمایت کامل خود را از دولت ونزوئلا ابراز کرد و این حمله را به عنوان اقدام دزدی دریایی، نقض قوانین بین‌المللی و تشدید تجاوز علیه کشور ونزوئلا محکوم کرد.

بلومبرگ پیش از این با استناد به منابعی گزارش داده بود که ارتش ایالات متحده یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا رهگیری و توقیف کرده است. به گفته این آژانس، این کشتی در فهرست تحریم‌ها قرار دارد. بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که چنین اقدامی «نشان دهنده تشدید جدی تنش بین دو کشور است.»

انتهای پیام/