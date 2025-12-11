خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌های عبری:

نفوذ ایران به اسرائیل «چندلایه و نگران‌کننده» شده است

نفوذ ایران به اسرائیل «چندلایه و نگران‌کننده» شده است
کد خبر : 1725971
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که ایران با کنار گذاشتن عملیات سایبری گسترده و حرکت به‌سوی نفوذ هدفمند و چندلایه، دستگاه‌های امنیتی تل‌آویو را غافلگیر کرده است؛ تا جایی که مقامات این رژیم از «کاهش بازدارندگی داخلی» و افزایش آسیب‌پذیری ساختار امنیتی خود سخن می‌گویند.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، رسانه‌های عبری از افزایش چشمگیر پرونده‌های همکاری اتباع اسرائیلی با ایران از زمان جنگ اخیر خبر داده و این پدیده را «تهدیدی راهبردی» برای ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی توصیف کردند.

همانطور که روزنامه‌های عبری «یدیعوت أحارونوت» و «معاریو» نوشتند دستگاه‌های امنیتی اسرائیل طی ماه‌های گذشته حداقل ۳۴ شهروند این رژیم را به‌اتهام ارتباط‌گیری و همکاری با طرف‌های منتسب به ایران بازداشت یا تحت تعقیب قرار داده‌اند؛ موضوعی که مقامات در تل‌آویو آن را نشانه‌ای از کاهش بازدارندگی داخلی و آسیب‌پذیری حاد نظام امنیتی می‌دانند.

این گزارش‌ها مدعی‌اند ایران در ماه‌های اخیر روش‌های خود را تغییر داده و به‌جای عملیات سایبری گسترده، به‌سوی نفوذ هدفمند، شخصی و چندلایه در میان مسئولان سیاسی، امنیتی و حتی اطرافیان آن‌ها حرکت کرده است. رسانه‌های عبری می‌گویند ارتباط‌گیری با اهداف، از طریق پروفایل‌های جعلی و هویت‌های منتسب به نهادهای رسمی انجام می‌شود و پس از اعتمادسازی، درخواست انجام مأموریت‌هایی مانند تصویربرداری از مراکز حساس، رصد تحرکات شخصیت‌های اسرائیلی یا جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی مطرح می‌شود.

به ادعای این گزارش‌ها، بخشی از افراد جذب‌شده، از میان یهودیان مهاجر از کشورهای مختلف- از جمله افرادی با ریشه ایرانی- انتخاب شده و در ازای پرداخت‌های مالی، اغلب به‌صورت رمزارز، مأموریت‌هایی را انجام داده‌اند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین می‌گویند برخی از این فعالیت‌ها در شرایط جنگ اخیر نیز ادامه داشته است.

معاریو با اشاره به مجموعه‌ای از پرونده‌های تازه، این روند را «نگران‌کننده» توصیف کرده و خواستار تشدید برخورد قضایی و امنیتی با متهمان شده است. این روزنامه از قول منابع پلیسی نوشته است که عامل اصلی در بیشتر این پرونده‌ها، وضعیت اقتصادی و انگیزه مالی افراد بوده و احتمال گسترش این روند در آینده وجود دارد.

رسانه‌های عبری همچنین مدعی‌اند ایران علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، فعالیت‌هایی در حوزه جنگ روانی و اجتماعی علیه اسرائیل دنبال می‌کند؛ از جمله مدیریت کانال‌ها و صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد دودستگی سیاسی، تحریک اعتراضات داخلی یا انتشار آگهی‌های جعلی با هدف جذب نیرو.

این اعترافات رسانه‌های صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که دستگاه امنیتی این رژیم تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره سطح واقعی نفوذ یا تعداد عوامل شناسایی‌شده منتشر نکرده و کارشناسان عبری این سکوت را نشانه‌ای از «بحران اعتماد» و نگرانی از واکنش افکار عمومی می‌دانند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری