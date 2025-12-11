به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، رسانه‌های عبری از افزایش چشمگیر پرونده‌های همکاری اتباع اسرائیلی با ایران از زمان جنگ اخیر خبر داده و این پدیده را «تهدیدی راهبردی» برای ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی توصیف کردند.

همانطور که روزنامه‌های عبری «یدیعوت أحارونوت» و «معاریو» نوشتند دستگاه‌های امنیتی اسرائیل طی ماه‌های گذشته حداقل ۳۴ شهروند این رژیم را به‌اتهام ارتباط‌گیری و همکاری با طرف‌های منتسب به ایران بازداشت یا تحت تعقیب قرار داده‌اند؛ موضوعی که مقامات در تل‌آویو آن را نشانه‌ای از کاهش بازدارندگی داخلی و آسیب‌پذیری حاد نظام امنیتی می‌دانند.

این گزارش‌ها مدعی‌اند ایران در ماه‌های اخیر روش‌های خود را تغییر داده و به‌جای عملیات سایبری گسترده، به‌سوی نفوذ هدفمند، شخصی و چندلایه در میان مسئولان سیاسی، امنیتی و حتی اطرافیان آن‌ها حرکت کرده است. رسانه‌های عبری می‌گویند ارتباط‌گیری با اهداف، از طریق پروفایل‌های جعلی و هویت‌های منتسب به نهادهای رسمی انجام می‌شود و پس از اعتمادسازی، درخواست انجام مأموریت‌هایی مانند تصویربرداری از مراکز حساس، رصد تحرکات شخصیت‌های اسرائیلی یا جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی مطرح می‌شود.

به ادعای این گزارش‌ها، بخشی از افراد جذب‌شده، از میان یهودیان مهاجر از کشورهای مختلف- از جمله افرادی با ریشه ایرانی- انتخاب شده و در ازای پرداخت‌های مالی، اغلب به‌صورت رمزارز، مأموریت‌هایی را انجام داده‌اند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین می‌گویند برخی از این فعالیت‌ها در شرایط جنگ اخیر نیز ادامه داشته است.

معاریو با اشاره به مجموعه‌ای از پرونده‌های تازه، این روند را «نگران‌کننده» توصیف کرده و خواستار تشدید برخورد قضایی و امنیتی با متهمان شده است. این روزنامه از قول منابع پلیسی نوشته است که عامل اصلی در بیشتر این پرونده‌ها، وضعیت اقتصادی و انگیزه مالی افراد بوده و احتمال گسترش این روند در آینده وجود دارد.

رسانه‌های عبری همچنین مدعی‌اند ایران علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، فعالیت‌هایی در حوزه جنگ روانی و اجتماعی علیه اسرائیل دنبال می‌کند؛ از جمله مدیریت کانال‌ها و صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد دودستگی سیاسی، تحریک اعتراضات داخلی یا انتشار آگهی‌های جعلی با هدف جذب نیرو.

این اعترافات رسانه‌های صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که دستگاه امنیتی این رژیم تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره سطح واقعی نفوذ یا تعداد عوامل شناسایی‌شده منتشر نکرده و کارشناسان عبری این سکوت را نشانه‌ای از «بحران اعتماد» و نگرانی از واکنش افکار عمومی می‌دانند.

