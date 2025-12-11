خبرگزاری کار ایران
آمریکا یک نفتکش بزرگ را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرد

همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن - کاراکاس، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش یک نفتکش بزرگ را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرده است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه( به وقت محلی)، از توقیف یک نفتکش در نزدیکی ونزوئلا خبر داده است.

ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت آمریکا این نفتکش بزرگ را در آب‌های ساحلی ونزوئلا توقیف کرده است.

اظهارات او با ویدیویی همراه شده که ادعا می‌شود لحظه توقیف این نفت‌کش را نشان می‌دهد.

حجم ویدیو: 4.04M | مدت زمان ویدیو: 00:00:44 دانلود ویدیو

توقیف این نفتکش در حالی روی داده که آمریکا در هفته‌های گذشته در جریان عملیاتی که می‌گوید برای مقابله با قاچاق مواد مخدر است حضور نظامی‌اش را در آمریکای لاتین تقویت کرده است.

‎پم باندی، دادستان کل کشور آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات بیشتری را درباره توقیف این نفتکش منتشر کرده و گفته است این نفتکش به دلیل «مشارکت در یک شبکه غیرقانونی حمل‌ونقل نفت که از سازمان‌های تروریستی خارجی حمایت می‌کند» سال‌ها تحت تحریم بوده است.

‎او می‌گوید اف‌بی‌آی، اداره تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی آمریکا ــ با حمایت وزارت جنگ- «حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحت تحریم از ونزوئلا و ایران استفاده می‌شد، اجرا کردند».

