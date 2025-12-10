عضو ارشد جبهه مردمی برای آزادی فلسطین:
حق بازگشت آوارگان، «رکن بنیادین مسأله فلسطین» است
عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در سلسله اظهاراتی تأکید کرد که مرحله کنونی «مرحلهای سرنوشتساز» است و بر این اساس، احزاب و گروههای فلسطینی باید هرچه سریعتر به سمت گفتوگوی ملی فراگیر با میانجیگری مصر حرکت کنند.
مزهر با اشاره به ضرورت بازسازی مسیر مقاومت مردمی، خواستار تعمیق مبارزه عربی برای تقویت فشار جهانی بر سیاستهای تلآویو شد و گفت: «باید خیابانهای جهان را دوباره به عرصهای از فشار تبدیل کرد؛ عرصهای که ماشین کشتار نتواند آن را در هم بشکند».
وی همچنین بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی بهعنوان «رکن بنیادین مسأله فلسطین» تأکید کرد و گفت که دفاع از حقوق ملت فلسطین و بازگرداندن عدالت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
مزهر در ادامه، تشکیل یک هیأت اداره ملی موقت برای مدیریت مرحله انتقالی در غزه را ضروری دانست و تصریح کرد که این روند باید «بهدور از هرگونه قیمومیت خارجی» انجام شود.