خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو ارشد جبهه مردمی برای آزادی فلسطین:

حق بازگشت آوارگان، «رکن بنیادین مسأله فلسطین» است

حق بازگشت آوارگان، «رکن بنیادین مسأله فلسطین» است
کد خبر : 1725898
لینک کوتاه کپی شد.

عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در سلسله اظهاراتی تأکید کرد که مرحله کنونی «مرحله‌ای سرنوشت‌ساز» است و بر این اساس، احزاب و گروه‌های فلسطینی باید هرچه سریع‌تر به سمت گفت‌وگوی ملی فراگیر با میانجی‌گری مصر حرکت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «جمیل مزهر» عضو دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در سلسله اظهاراتی تأکید کرد که مرحله کنونی «مرحله‌ای سرنوشت‌ساز» است و بر این اساس، احزاب و گروه‌های فلسطینی باید هرچه سریع‌تر به سمت گفت‌وگوی ملی فراگیر با میانجی‌گری مصر حرکت کنند.

مزهر با اشاره به ضرورت بازسازی مسیر مقاومت مردمی، خواستار تعمیق مبارزه عربی برای تقویت فشار جهانی بر سیاست‌های تل‌آویو شد و گفت: «باید خیابان‌های جهان را دوباره به عرصه‌ای از فشار تبدیل کرد؛ عرصه‌ای که ماشین کشتار نتواند آن را در هم بشکند».

وی همچنین بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به‌عنوان «رکن بنیادین مسأله فلسطین» تأکید کرد و گفت که دفاع از حقوق ملت فلسطین و بازگرداندن عدالت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.

مزهر در ادامه، تشکیل یک هیأت اداره ملی موقت برای مدیریت مرحله انتقالی در غزه را ضروری دانست و تصریح کرد که این روند باید «به‌دور از هرگونه قیمومیت خارجی» انجام شود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری