رهبر انصارالله یمن:
حمایت برخی دولتهای عربی از اسرائیل «بارزترین نمود سقوط اخلاقی» است
رهبر انصارالله یمن، با انتقاد از مواضع برخی کشورهای عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، آن را بارزترین نمود سقوط اخلاقی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «عبدالملک بدرالدین الحثی» رهبر انصارالله یمن، با انتقاد از مواضع برخی کشورهای عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، آن را بارزترین نمود سقوط اخلاقی دانست.
وی با بیان اینکه تهدید جنگ نرم بسیار گستردهتر از جنگهای سخت بوده، وضعیت کنونی را «آشفته، پراکنده و تابع بیگانگان» توصیف کرد.
رهبر انصارالله یمن گفت که دشمنان توانستهاند «بخش عمدهای از نظامهای رسمی و بسیاری از ملتهای امت» را تحت نفوذ خود قرار دهند و ثروتها، سرزمینها و حتی نیروی انسانی جهان اسلام را «به ابزار و داراییهای مصرفی خود تبدیل کنند».
لحوثی همچنین واکنش بخش بزرگی از جهان عرب و اسلام به «نسلکشی مردم فلسطین» را نشانهای آشکار از سقوط اخلاقی و تهیشدن ارزشها دانست و افزود: «در حالی که مردم آزاد جهان علیه جنایات صهیونیستها به خیابانها آمدند، اکثر کشورهای عربی و اسلامی هیچ موضعی اتخاذ نکردند».
وی با اشاره به آنچه «همدستی پنهان برخی دولتهای عربی» با رژیم صهیونیستی، گفت که این دولتها «کمکهای مالی، اقتصادی، رسانهای و اطلاعاتی» به اسرائیل ارائه میدهند و این رفتار را نمونهای بارز از «فروپاشی اخلاقی، انسانی و ایمانی» توصیف کرد.
رهبر انصارالله همچنین جریانهای سیاسی «وابسته به آمریکا» را که در برخی کشورهای منطقه فعال هستند، نمونهای عینی از «نفاق» برشمرد و گفت که این جریانها نه تنها با اسرائیل دشمنی نمیکنند، بلکه به دنبال برقراری رابطه با آن هستند؛ با وجود اینکه خودشان نیز بارها هدف حملات و تجاوزات اسرائیل قرار گرفتهاند.
الحوثی تأکید کرد که برخی جریانهای عربی مفهوم «صلح» را تحریف کردهاند و آن را به «تسلیم کامل، پذیرش تجاوز و تبعیت حقیرانه از اسرائیل» تقلیل دادهاند؛ در حالی که این رژیم تلاش میکند با پشتیبانی آمریکا، «معادلهای جدید برای تسلط بر منطقه» تحمیل کند.
وی با انتقاد شدید از «نبود بصیرت، ضعف آگاهی و مرگ وجدان در بخشهایی از امت»، گفت که رهایی از وضعیت کنونی تنها با «بازگشت به الگوی ایمانی، احیای آگاهی و ازسرگیری نقش تاریخی امت در دفاع از مستضعفان و مقابله با ظالمان» ممکن است.
رهبر انصارالله یمن در پایان بر این نکته تأکید کرد که تنها راه مقاومت در برابر جنگ نرم و سیاستهای استیلاگرانه، «بازگشت به نور قرآن و الگوی ایمانی» و بازیابی جایگاه اصیل امت اسلامی است.