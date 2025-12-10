به گزارش ایلنا به نقل از «سی‌ان‌ان»، دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر نیروهای نظامی خود را در دریای کارائیب بسیج کرده و هم‌زمان برنامه‌ریزی‌های محرمانه‌ای برای سناریوهای احتمالی پس از کناره‌گیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در دستور کار قرار داده است.

این برنامه‌ها که به صورت محرمانه در کاخ سفید تدوین شده‌اند، شامل گزینه‌های مختلفی است؛ از کناره‌گیری داوطلبانه مادورو از قدرت تا فشارهای محدود نظامی یا هر نوع مداخله مستقیم دیگر. اگرچه مقامات رسمی هدف این اقدامات را مقابله با قاچاق مواد مخدر به آمریکا می‌دانند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تمرکز اصلی دولت ترامپ بر ترغیب مادورو به کناره‌گیری است.

در داخل کاخ سفید میان جناح‌های مختلف اختلافاتی وجود دارد؛ برخی با گزینه‌های نظامی یا اقدامات سری موافق‌اند و برخی بر محدودیت اقدامات و جلوگیری از تشدید بحران تأکید می‌کنند، اما همه گزینه‌ها همچنان روی میز باقی مانده است. ترامپ پیش‌تر گفته بود: «روزهای مادورو شماره‌شده است»، اظهارنظری که نشان‌دهنده جدیت دولت در آماده‌سازی سناریوهای مختلف است.

همزمان، اپوزیسیون ونزوئلا به رهبری ماریا کارینا ماچادو و ادموندو گونزالس سال‌هاست برنامه‌های خود برای دوران پس از مادورو را در زمینه‌های امنیت، اقتصاد، انرژی، زیرساخت و آموزش تدوین کرده است. این برنامه‌ها توسط برخی نهادهای آمریکایی نیز بررسی شده‌اند. واشنگتن گونزالس را «رئیس‌جمهور قانونی» ونزوئلا معرفی کرده و مذاکراتی درباره نقش او و ماتچادو در دولت آینده جریان دارد.

چالش اصلی، حفظ مشروعیت دولت جدید و جلوگیری از هرگونه خلأ سیاسی یا بحران اقتصادی در ونزوئلا است.

مقامات در واشنگتن مدعی می‌شوند که آمریکا قصد ندارد نیروهای زمینی وارد این کشور شود، اما تدوین برنامه‌های اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی برای تضمین ثبات ونزوئلا در اولویت قرار دارد. کارشناسان معتقدند برنامه‌ریزی دقیق برای «روز پس از مادورو» به دولت ترامپ این امکان را می‌دهد که از تکرار تجربه ناکام عراق در سال ۲۰۰۳ جلوگیری کند.

انتهای پیام/