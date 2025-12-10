خبرگزاری کار ایران
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی

وزیرخارجه لبنان در پیامی رسمی از همتای ایرانی خود برای رد دعوت سفر به تهران را رد کرد.

به گزارش ایلنا به از النشره، «یوسف رجی»، وزیر خارجه لبنان، در نامه‌ای به «سید عباس عراقچی»، همتای ایرانی خود، از عدم پذیرش دعوت برای سفر به تهران در شرایط کنونی عذرخواهی کرد و توضیح داد که این عذرخواهی او برای عدم پذیرش دعوت نه به معنای امتناع از گفت‌وگو که بدان معناست جو مناسب در دسترس نیست.

رجی بار دیگر از درخواست خود از وزیرخارجه ایران برای برگزاری نشست در یک کشور ثالث بی طرف که مورد توافق باشد را تکرار کرد و آمادگی کامل برای ایجاد دوره‌ای نو از روابط سازنده میان ایران و لبنان، مشروط بر اینکه روابط منحصرا مبتنی بر احترام مطلق و متقابل برای استقلال و حاکمیت هر کشور و عدم مداحله در مسائل داخلی آن به هر صورت و تحت هر بهانه‌ای را ابراز کرد.

وزیرخارجه لبنان در این پیام بر باور راسخ خود تاکید کرد که ساختن هر دولت قدرتمندی تنها زمانی ممکن است که دولت، همراه با ارتش ملی‌اش، انحصار کامل حق حمل سلاح را در اختیار داشته باشد و تنها مرجع تصمیم‌گیری در امور جنگ و صلح باشد.

 

 

