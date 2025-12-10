باراک:
در حال مذاکره برای پیوستن مجدد ترکیه به برنامه جنگندههای اف-۳۵ هستیم
سفیر آمریکا در ترکیه گفت که ایالات متحده در حال مذاکره با آنکارا در مورد پیوستن مجدد این کشور به برنامه جنگندههای اف-۳۵ است.
وی گفت که واشنگتن امیدوار است که مذاکرات در ماههای آینده به پیشرفتی منجر شود.
وی گفت: «ایالات متحده در حال مذاکره مداوم با ترکیه در مورد تمایل آنها برای پیوستن مجدد به برنامه اف-۳۵ و در اختیار داشتن سیستم دفاع هوایی S-۴۰۰ ساخت روسیه است.»
این دیپلمات گفت که قانون ایالات متحده به ترکیه اجازه نمیدهد که اگر میخواهد به برنامه اف-۳۵ بازگردد، سیستم پدافند اس-۴۰۰ را عملیاتی یا در اختیار داشته باشد.
وی همچنین گفت که رابطه بین رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا، فضای جدیدی از همکاری ایجاد کرده است که منجر به «پربارترین گفتوگوهایی شده است که ما در این زمینه در نزدیک به یک دهه داشتهایم.»