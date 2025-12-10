خبرگزاری کار ایران
در حال مذاکره برای پیوستن مجدد ترکیه به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ هستیم

کد خبر : 1725568
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر آمریکا در ترکیه ‌گفت که ایالات متحده در حال مذاکره با آنکارا در مورد پیوستن مجدد این کشور به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سفیر آمریکا در ترکیه ‌گفت که ایالات متحده در حال مذاکره با آنکارا در مورد پیوستن مجدد این کشور به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ است.

وی گفت که واشنگتن امیدوار است که مذاکرات در ماه‌های آینده به پیشرفتی منجر شود.

وی گفت: «ایالات متحده در حال مذاکره مداوم با ترکیه در مورد تمایل آنها برای پیوستن مجدد به برنامه اف-۳۵ و در اختیار داشتن سیستم دفاع هوایی S-۴۰۰ ساخت روسیه است.»

این دیپلمات گفت که قانون ایالات متحده به ترکیه اجازه نمی‌دهد که اگر می‌خواهد به برنامه اف-۳۵ بازگردد، سیستم پدافند اس-۴۰۰ را عملیاتی یا در اختیار داشته باشد.

وی همچنین گفت که رابطه بین رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا، فضای جدیدی از همکاری ایجاد کرده است که منجر به «پربارترین گفت‌وگوهایی شده است که ما در این زمینه در نزدیک به یک دهه داشته‌ایم.»

 

