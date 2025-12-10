ارائه لایحه خروج آمریکا از ناتو در کنگره
یک نماینده جمهوریخواه لایحه خروج ایالات متحده از ائتلاف پیمان آتلانتیک شمالی را در کنگره این کشور ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، دفتر «توماس مسی»، نماینده جمهوریخواه در کنگره آمریکا اعلام کرد که وی لایحهای را برای خروج ایالات متحده از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، به کنگره اراده کرده است.
در بیانیه منتشر شده در وبسایت این نماینده کنگره اعلام شد: «مسی لایحه ۶۵۰۸، قانون ناتو، را ارائه کرد که ایالات متحده را از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خارج میکند».
در این لایحه آمده است که عضویت ایالات متحده در ناتو به سود امنیت ملی آمریکا نیست.
مسی ناتو یادگار جنگ سرد و ائتلافی که برای مقابله با شوروی ایجاد شد، توصیف کرد که مشارکت آمریکا در آن خطر درگیر شدن در جنگهای خارجی برای این کشور به همراه دارد و تاکنون تریلیونها دلار برای مالیت دهندگان آمریکایی هزنیه داشته است.