دمیتریف:
به لطف سیاستهای ترامپ از جنگ جهانی سوم جلوگیری شد
دستیار رئیسجمهور روسیه گفت که به دلیل مسیر سیاسی دولت جدید ایالات متحده، از یک جنگ جهانی دیگر جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل دمیتریف»، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، گفت که به لطف مسیر سیاسیای که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در پیش گرفته، تهدید یک جنگ جهانی دیگری کاهش یافته است.
مدیر صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در صفحه خود پلفترم ایکس نوشت: «درست است که به دلیل تلاشهای رئیس جمهور ترامپ و تیم او از جنگ جهانی سوم جلوگیری شد، میشود و خواهد شد».
دمیتریف، در پست خود همچنین از رئیس جمهور ایالات متحده برای شفاف سازی در این مورد که روسیه موضع قوی تری نسبت به اوکراین در مذاکرات حلوفصل نزاع دارد تشکر کرد.