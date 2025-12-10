به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خالد مشعل»، رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خارج از فلسطین تصریح کرد که حاکمیت در نوار غزه باید یک حاکمیت فلسطینی باشد.

خالد مشعل در گفت‌وگو با ویژه برنامه «موازین» در این شبکه اظهار داشت: «مقاومت فلسطین رویکردهایی واقع‌گرایانه و عملی‌ را ارائه می‌دهد که تضمین می‌کند طرف اسرائیلی بدون خلع سلاح، از نوار غزه هدف حمله جدیدی قرار نگیرد.»

وی تصریح کرد: «حاکمیت در غزه باید فلسطینی باشد و این فلسطینی‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و حکومت می‌کنند.»

این مقام حماس تاکید کرد: «خطرات موجود از رژیم صهیونیستی نشأت می گیرد و نه از غزه که دیگران خواستار خلع سلاح آن هستند.»

