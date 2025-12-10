سیانان گزارش داد:
نگرانی اروپا از متهم شدن به مانعتراشی برای حل مناقشه اوکراین از سوی ترامپ
رسانهها به نقل از مقامات آگاه گزارش دادند که اروپا نگران است که رئیس جمهور آمریکا، این کشور و کییف را به مانعتراشی در توافق برای حل مناقشه اوکراین متهم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانهها به نقل از مقامات آگاه گزارش دادند که اروپا نگران است که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، این کشور و کییف را به مانعتراشی در توافق برای حل مناقشه اوکراین متهم کند.
سیانان گزارش داد که «مقامات اروپایی نگرانند که ترامپ آن قدر از عدم پیشرفت در مذاکرات صلح ناامید شده باشد که ممکن است از آن خارج شود و اوکراین و اروپا را به خاطر مانعتراشی در این توافق سرزنش کند.»
به گفته یکی از منابع این شبکه، کییف به دلیل تلفات جنگی و محدود بودن مواضع دفاعی خود، در حال از دست دادن مواضع استراتژیک خود در شرق است.
فایننشال تایمز روز گذشته -سهشنبه- گزارش داد که ترامپ امیدوار است تا پایان این ماه به توافقی در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین دست یابد.