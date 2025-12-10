خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سی‌ان‌ان گزارش داد:

نگرانی اروپا از متهم شدن به مانع‌تراشی برای حل مناقشه اوکراین از سوی ترامپ

نگرانی اروپا از متهم شدن به مانع‌تراشی برای حل مناقشه اوکراین از سوی ترامپ
کد خبر : 1725457
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها‌ به نقل از مقامات آگاه گزارش دادند که اروپا نگران است که ‌رئیس جمهور آمریکا، این کشور و کی‌یف را به مانع‌تراشی در توافق برای حل مناقشه اوکراین متهم کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌ها‌ به نقل از مقامات آگاه گزارش دادند که اروپا نگران است که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، این کشور و کی‌یف را به مانع‌تراشی در توافق برای حل مناقشه اوکراین متهم کند.

سی‌ان‌ان گزارش داد که «مقامات اروپایی نگرانند که ترامپ آن قدر از عدم پیشرفت در مذاکرات صلح ناامید شده باشد که ممکن است از آن‌ خارج شود و اوکراین و اروپا را به خاطر مانع‌تراشی در این توافق سرزنش کند.»

به گفته یکی از منابع این شبکه، کی‌یف به دلیل تلفات جنگی و محدود بودن مواضع دفاعی خود، در حال از دست دادن مواضع استراتژیک خود در شرق است.

فایننشال تایمز روز گذشته -سه‌شنبه- گزارش داد که ترامپ امیدوار است تا پایان این ماه به توافقی در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین دست یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری