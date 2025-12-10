خبرگزاری کار ایران
پس از تجاوزات پی‌درپی؛ اسرائیل جنگ با سوریه را «اجتناب‌ناپذیر» خواند

هم‌زمان با ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، یک وزیر کابینه این رژیم تأکید کرد که جنگ با سوریه اجتناب‌ناپذیر است و تل‌آویو آماده اقدامات نظامی گسترده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الغد، عمیحای شیکلی، وزیر امور یهودیان خارج از فلسطین اشغالی در کابینه رژیم صهیونیستی، در یادداشتی کوتاه در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به انتشار تصاویر رژه نظامیان سوری به مناسبت سالگرد سقوط حکومت پیشین این کشور و سردادن شعارهایی در حمایت از غزه، اعلام کرد: «جنگ حتمی است.»

روزنامه الغد نوشت: اگرچه دولت موقت سوریه در شرایط فعلی تهدید مستقیمی برای تل‌آویو محسوب نمی‌شود، ارتش اسرائیل در ماه‌های گذشته بارها با نفوذ زمینی و حملات هوایی به خاک سوریه، مواضع نظامی و تجهیزات ارتش دولت جدید سوریه را هدف قرار داده و جان غیرنظامیان را گرفته است.

براساس گزارش این رسانه، در آخرین مورد، سه شهروند سوری سه‌شنبه در پی تیراندازی نیروهای صهیونیستی در جریان نفوذ یک گشتی نظامی به شهرک خان‌ارنبه در حومه قنیطره زخمی شدند.

پیش‌تر نیز ارتش اشغالگر در ۲۸ نوامبر سال جاری در حمله هوایی به شهرک بیت‌جن در ریف دمشق، ۱۳ سوری را کشته و شماری دیگر را مجروح کرده بود؛ حمله‌ای که پس از نفوذ کوتاه‌مدت نیروهای صهیونیستی و درگیری با اهالی منطقه صورت گرفت.

 

