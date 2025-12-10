خبرگزاری کار ایران
آمریکا چشم‌اندازی برای عضویت اوکراین در ناتو نمی‌بیند

رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که کی‌یف همچنان بر پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اصرار دارد، اما آمریکا در حال حاضر چشم‌اندازی برای عضویت اوکراین در این ائتلاف نمی‌بیند.

‌به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که کی‌یف همچنان بر پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اصرار دارد، اما آمریکا در حال حاضر چشم‌اندازی برای عضویت اوکراین در این ائتلاف نمی‌بیند.

ولودیمیر زلنسکی در جمع خبرنگاران گفت: «ما واقع‌بین هستیم. تمایل جدی برای پیوستن به ناتو داریم و این را حق طبیعی خود می‌دانیم».

وی افزود: «اما به‌روشنی می‌دانیم که آمریکا و برخی کشورهای دیگر هنوز اوکراین را در ناتو نمی‌بینند. روسیه هم بی‌تردید حضور ما را در این ائتلاف نمی‌پذیرد».

زلنسکی با تأکید بر اهمیت «تضمین‌های امنیتی کارآمد» برای اوکراین، عضویت در ناتو را «مسأله‌ای مربوط به آینده» توصیف کرد و گفت: «تا امروز نیز در حال بررسی گزینه‌های مؤثر برای تضمین امنیت کشور هستیم».

بر اساس گزارش‌ها، اوکراین تاکنون چندین دور مذاکره با دولت آمریکا درباره طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل‌وفصل مناقشه انجام داده است.

منابع رسانه‌ای اعلام کرده‌اند که مسأله وضعیت سرزمین‌ها و چارچوب تضمین‌های امنیتی همچنان از نقاط اختلاف و موارد حل‌نشده در این گفت‌وگوهاست.

 

 

