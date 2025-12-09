پوتین خواستار احیای شوروی یا حمله به ناتو نیست

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کرملین امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که ادعاهای اروپایی‌ها مبنی بر اینکه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، می‌خواهد اتحاد جماهیر شوروی را احیا کند، اشتباه است و این ادعا که پوتین قصد حمله به یک عضو ناتو را دارد، حماقت کامل است.

«فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، روز دوشنبه گفته بود که پوتین می‌خواهد اتحاد جماهیر شوروی سابق را بازگرداند و اروپا باید از خود در برابر آنچه که او نیت‌های آشکار روسیه دانست، دفاع کند.

مرتس گفته بود: «این نیات در دکترین‌های دولت روسیه برای حمله به ناتو مطرح شده‌اند».

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مرتس به خبرنگاران گفت: «این درست نیست. ولادیمیر پوتین نمی‌خواهد اتحاد جماهیر شوروی را احیا کند زیرا این امر غیرممکن است و خودش بارها این را گفته است».

پسکوف گفت: «صحبت کردن در مورد این موضوع برای شرکای ما محترمانه نیست. گویا آقای مرتس این را نمی‌داند».

انتهای پیام/