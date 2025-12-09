سقوط هواپیمای باری نظامی روسیه
رسانهها و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک هواپیمای باری ارتش این کشور خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، تلویزیون دولتی روسیه امروز -سهشنبه- گزارش داد که یک هواپیمای باری «ایان-۲۲» ارتش روسیه در منطقه «ایوانوو»، در شمال شرقی مسکو، با ۷ خدمه سقوط کرد.
وزارت دفاع روسیه گزارش داد: «هواپیمای ارتش روسیه در جریان یک پرواز آزمایشی پس از انجام تعمیران سفوطز کرد».
خبرگزاری دولتی تاس نیز گزارش داد که ۷ نفر هنگام سقوط در این هواپیما بودند و اینکه آیا نجات یافتند یا خیر مشخص نیست.