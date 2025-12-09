خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط هواپیمای باری نظامی روسیه

سقوط هواپیمای باری نظامی روسیه
کد خبر : 1725173
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک هواپیمای باری ارتش این کشور خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، تلویزیون دولتی روسیه امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که  یک هواپیمای باری «ای‌ان-۲۲»  ارتش روسیه در منطقه «ایوانوو»، در شمال شرقی مسکو،  با ۷ خدمه سقوط  کرد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد:  «هواپیمای ارتش روسیه در جریان یک پرواز آزمایشی پس از انجام تعمیران سفوطز کرد».

خبرگزاری دولتی تاس نیز گزارش داد که ۷ نفر هنگام سقوط در این هواپیما بودند و اینکه آیا نجات یافتند یا خیر مشخص نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری