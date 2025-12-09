حذف رسمی گروههای مقاومت از فهرست مسدودسازی داراییهای عراق
کمیته مسدودسازی داراییهای تروریستی عراق اصلاحیهای را در فهرست رسمی داراییهای مالی مسدودشده خود اعلام کرد و پس از بررسی تصمیم قبلی، حزبالله و انصارالله یمن را از این فهرست حذف کرد.
منابع رسانهای عراق گزارش دادند که کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی این کشور تصمیم شماره (۲۴) سال ۲۰۲۵ را اصلاح کرده و براساس این اصلاحیه، تمامی عناوین و پیشتر مرتبط با حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن از فهرست مسدودسازی داراییها حذف شده است.
مطابق متن منتشرشده از سوی این کمیته، اصلاحیه جدید شامل لغو بندهایی از تصمیمات سابق است که این گروهها را در فهرست مسدودسازی اموال قرار داده بود.
همچنین تأکید شده که تصمیم اصلاحی باید در روزنامه رسمی عراق و در وبسایت دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده و از تاریخ صدور لازمالاجرا است.