خبرگزاری کار ایران
اختلال پرواز در فرودگاه‌های جنوب روسیه به دنبال تهدید حمله پهپادی

مناطق جنوبی و غربی روسیه به دلیل تهدید حمله پهپادی اوکراین، هشدار ایمنی صادر کردند و چهار فرودگاه در جنوب این کشور به‌طور موقت تعطیل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان ملی هوانوردی روسیه اعلام کرد که محدودیت‌های موقت در فرودگاه‌های ولادیکاوکاز، گروزنی و ماگاس بر پروازهای ورودی و خروجی تأثیر گذاشته است.

همچنین، حاکم جمهوری اوستیا شمالی، سرگئی مینایلو، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که شهر موزدوک، که دارای فرودگاه نظامی است، حوزه هوایی خود را نیز به‌طور موقت تعطیل کرده است.

رهبران سه منطقه روسیه شامل فورونژ، اوستیا شمالی و قباردینو-بلقاریا هشدار داده‌اند که این مناطق با تهدیدات حملات پهپادی مواجه هستند.

حاکم فورونژ، الکساندر یوسف، به مردم توصیه کرده است که در داخل خانه‌ها پناه بگیرند و از نزدیک شدن به پنجره‌ها خودداری کنند. مسئولان منطقه‌ای همچنین هشدار داده‌اند که ممکن است اختلال‌هایی در خطوط تلفن و اینترنت نیز رخ دهد.

 

