خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه اماراتی مدعی شد:

سناریوی حمله محدود رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۰۲۶

سناریوی حمله محدود رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۰۲۶
کد خبر : 1724838
لینک کوتاه کپی شد.

یک رسانه اماراتی در ادامه فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که رژیم صهیونیستی احتمال انجام حمله‌ای محدود به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۶ را بررسی می‌کند؛ ادعایی که در چارچوب تلاش تل‌آویو برای فشار روانی و سیاسی بر تهران مطرح می‌شود.

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» با استناد به برخی تحلیلگران صهیونیست نوشت که تل‌آویو در صورت ازسرگیری غنی‌سازی ایران در سطوح بالاتر، سناریوی حمله‌ای کوتاه و متمرکز را در دستور کار قرار داده است؛ ادعایی که مشابه آن طی سال‌های گذشته بارها از سوی مقامات رژیم کودک‌کش تکرار شده و هر بار با شکست در عمل همراه بوده است.

این تحلیلگران صهیونیست اذعان کرده‌اند که وضعیت پس از حملات ناکام آمریکا و اسرائیل به برخی زیرساخت‌های ایران در خردادماه گذشته همچنان برای تل‌آویو ناپایدار است و سران این رژیم هنوز نتوانسته‌اند درباره نحوه مواجهه با توان موشکی ایران یا تعیین خطوط قرمز ادعایی خود به جمع‌بندی برسند.

در ادامه این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست‌های دفاعی خود، به تقویت سامانه‌های پدافندی و افزایش سطح امنیت تأسیسات هسته‌ای ادامه می‌دهد تا هرگونه ماجراجویی احتمالی دشمنان با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه شود.

تحلیلگران صهیونیست همچنین اعتراف کرده‌اند که سال ۲۰۲۶ می‌تواند برای اسرائیل سالی پرچالش باشد و مقامات تل‌آویو مجبورند میان ادامه سیاست‌های ماجراجویانه و خطر تشدید تنش در منطقه، تصمیم‌گیری کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگرانی فزاینده این رژیم از افزایش توان بازدارندگی ایران است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری