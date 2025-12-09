سناریوی حمله محدود رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» با استناد به برخی تحلیلگران صهیونیست نوشت که تل‌آویو در صورت ازسرگیری غنی‌سازی ایران در سطوح بالاتر، سناریوی حمله‌ای کوتاه و متمرکز را در دستور کار قرار داده است؛ ادعایی که مشابه آن طی سال‌های گذشته بارها از سوی مقامات رژیم کودک‌کش تکرار شده و هر بار با شکست در عمل همراه بوده است.

این تحلیلگران صهیونیست اذعان کرده‌اند که وضعیت پس از حملات ناکام آمریکا و اسرائیل به برخی زیرساخت‌های ایران در خردادماه گذشته همچنان برای تل‌آویو ناپایدار است و سران این رژیم هنوز نتوانسته‌اند درباره نحوه مواجهه با توان موشکی ایران یا تعیین خطوط قرمز ادعایی خود به جمع‌بندی برسند.

در ادامه این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست‌های دفاعی خود، به تقویت سامانه‌های پدافندی و افزایش سطح امنیت تأسیسات هسته‌ای ادامه می‌دهد تا هرگونه ماجراجویی احتمالی دشمنان با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه شود.

تحلیلگران صهیونیست همچنین اعتراف کرده‌اند که سال ۲۰۲۶ می‌تواند برای اسرائیل سالی پرچالش باشد و مقامات تل‌آویو مجبورند میان ادامه سیاست‌های ماجراجویانه و خطر تشدید تنش در منطقه، تصمیم‌گیری کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگرانی فزاینده این رژیم از افزایش توان بازدارندگی ایران است.

