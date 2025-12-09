خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسرائیل؛ پناهگاه الیگارش‌ها، مقصد احتمالی زلنسکی؟

اسرائیل؛ پناهگاه الیگارش‌ها، مقصد احتمالی زلنسکی؟
کد خبر : 1724836
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که فساد گسترده و فشارهای سیاسی، دولت اوکراین را به لرزه انداخته، نشریه نشنال اینترست می‌گوید اسرائیل که به «پناهگاه الیگارشی‌های اوکراینی» تبدیل شده، ممکن است گزینه‌ای واقعی برای خروج زلنسکی از بحران باشد.

به گزارش ایلنا، نشریه نشنال اینترست احتمال داده است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پی شکست‌های سنگین نیروهایش در جبهه‌ها و افزایش فشارهای داخلی و خارجی، ممکن است گزینه پناهندگی در اسرائیل را مطرح کند.

در این گزارش تأکید شده که افزایش ناکامی‌های اوکراین در جبهه‌ها، مطرح شدن پرونده‌های متعدد فساد و مطالبه افکار عمومی برای شفاف‌سازی درخصوص نحوه هزینه‌کرد کمک‌های غربی و سرنوشت دارایی‌های در اختیار الیگارش‌ها، احتمال خروج زلنسکی به تل‌آویو را افزایش داده است.

در همین زمینه، پیش‌تر پاول استیگان- نویسنده و سیاستمدار نروژی- نوشته بود که ایالات متحده در فکر کنار گذاشتن زلنسکی است، زیرا او با رویکرد واشنگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین همراهی نکرده است.

در ۲۸ نوامبر گذشته، زلنسکی رئیس دفتر خود، آندری یرماک، را برکنار و فرمان عزل او را امضا کرد و این اقدام را گامی مقدماتی برای «یک بازسازمان‌دهی کامل» توصیف کرد.

این برکناری در پی تحقیقات دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد درباره یک رسوایی گسترده در بخش انرژی صورت گرفت.

طبق گزارش رسانه‌های اوکراینی، یرماک هنگام اطلاع از این تصمیم، در دفتر ریاست‌جمهوری دچار خشم شدید شده است؛ امری که نشانه‌ای از شدت تنش در حلقه نزدیک به رئیس نظام کی‌یف تلقی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری