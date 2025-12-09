اسرائیل؛ پناهگاه الیگارشها، مقصد احتمالی زلنسکی؟
در حالی که فساد گسترده و فشارهای سیاسی، دولت اوکراین را به لرزه انداخته، نشریه نشنال اینترست میگوید اسرائیل که به «پناهگاه الیگارشیهای اوکراینی» تبدیل شده، ممکن است گزینهای واقعی برای خروج زلنسکی از بحران باشد.
به گزارش ایلنا، نشریه نشنال اینترست احتمال داده است که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در پی شکستهای سنگین نیروهایش در جبههها و افزایش فشارهای داخلی و خارجی، ممکن است گزینه پناهندگی در اسرائیل را مطرح کند.
در این گزارش تأکید شده که افزایش ناکامیهای اوکراین در جبههها، مطرح شدن پروندههای متعدد فساد و مطالبه افکار عمومی برای شفافسازی درخصوص نحوه هزینهکرد کمکهای غربی و سرنوشت داراییهای در اختیار الیگارشها، احتمال خروج زلنسکی به تلآویو را افزایش داده است.
در همین زمینه، پیشتر پاول استیگان- نویسنده و سیاستمدار نروژی- نوشته بود که ایالات متحده در فکر کنار گذاشتن زلنسکی است، زیرا او با رویکرد واشنگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین همراهی نکرده است.
در ۲۸ نوامبر گذشته، زلنسکی رئیس دفتر خود، آندری یرماک، را برکنار و فرمان عزل او را امضا کرد و این اقدام را گامی مقدماتی برای «یک بازسازماندهی کامل» توصیف کرد.
این برکناری در پی تحقیقات دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد درباره یک رسوایی گسترده در بخش انرژی صورت گرفت.
طبق گزارش رسانههای اوکراینی، یرماک هنگام اطلاع از این تصمیم، در دفتر ریاستجمهوری دچار خشم شدید شده است؛ امری که نشانهای از شدت تنش در حلقه نزدیک به رئیس نظام کییف تلقی میشود.