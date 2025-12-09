پیام تسلیت کیم جونگ اون به پوتین
رهبر کرهشمالی در پی درگذشت سفیر روسیه در پیونگیانگ، پیام تسلیتی به رئیسجمهوری این کشور ارسال کرد.
به گزارش ایلنا، «کیم جونگاون» رهبر کرهشمالی در پی درگذشت «الکساندر ماتسگورا» سفیر روسیه در پیونگیانگ، پیام تسلیتی به «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی کرهشمالی، کیم در این پیام، درگذشت سفیر ۷۱ ساله روسیه را «فقدانی ناگهانی» توصیف کرده و به دولت، ملت روسیه و خانواده سفیر تسلیت گفته است. وی، ماتسگورا را «دوست نزدیک و همراه مردم کرهشمالی» خوانده و تأکید کرده است که این دیپلمات باسابقه بیش از سه دهه از زندگی خود را صرف تحکیم روابط پیونگیانگ و مسکو کرده است.
کیم جونگاون با اشاره به روند رو به رشد همکاریهای دوجانبه در «مرحله تاریخی کنونی»، تأکید کرده که فقدان سفیر روسیه «خسارتی بزرگ» نهتنها برای روسیه، بلکه برای وی و مردم کرهشمالی نیز محسوب میشود.
وی افزوده است که «زندگی شریف» ماتسگورا و نقش او در تقویت «پیوندهای برادری و همکاری مشترک» میان دو کشور، در حافظه ملتهای دو طرف «زنده و پایدار خواهد ماند».
وزارت خارجه روسیه نیز پیشتر با اعلام خبر درگذشت سفیر، از او بهعنوان «دیپلماتی برجسته» یاد کرده و گفته بود نقش ماتسگورا در تعمیق شراکت راهبردی مسکو و پیونگیانگ «ماندگار» خواهد بود.
ماتسگورا که متولد ۱۹۵۵ بود، از سال ۱۹۹۹ وارد وزارت خارجه روسیه شد و در مناصب گوناگون از جمله در بخشهای کنسولی و منطقهای فعالیت کرد. وی از سال ۲۰۱۴ میلادی سکان سفارت روسیه در کرهشمالی را بر عهده داشت و طی سالهای خدمت خود چندین نشان دولتی از دو کشور دریافت کرده بود.