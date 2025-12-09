ونزوئلا طی ۲۳ هفته گذشته در حوزه‌ امنیت، پیشرفت چشمگیر داشته است

به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کشورش طی ۲۳ هفته گذشته در حوزه‌های امنیت و دفاع ملی به «پیشرفت‌های قابل توجهی» دست یافته است که «قدرتی عظیم و تجربه‌هایی ارزشمند» برای دولت به همراه داشته است.

مادورو با اشاره به نقش نیروهای مردمی، نظامی و پلیس در تثبیت اوضاع داخلی تأکید کرد: «مشارکت شجاعانه مردم در کنار ساختارهای دفاعی و امنیتی، تضمین می‌کند که ونزوئلا از حاکمیت و آرامش برخوردار باشد».

وی افزود که کاراکاس بر ادامه روند تقویت زیرساخت‌های دفاعی و افزایش هماهنگی میان نهادهای امنیتی و مردمی تمرکز دارد تا «ثبات و استقلال کشور» در برابر فشارهای خارجی حفظ شود.