خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادورو:

ونزوئلا طی ۲۳ هفته گذشته در حوزه‌ امنیت، پیشرفت چشمگیر داشته است

ونزوئلا طی ۲۳ هفته گذشته در حوزه‌ امنیت، پیشرفت چشمگیر داشته است
کد خبر : 1724834
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کشورش طی ۲۳ هفته گذشته در حوزه‌های امنیت و دفاع ملی به «پیشرفت‌های قابل توجهی» دست یافته است که «قدرتی عظیم و تجربه‌هایی ارزشمند» برای دولت به همراه داشته است.

به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کشورش طی ۲۳ هفته گذشته در حوزه‌های امنیت و دفاع ملی به «پیشرفت‌های قابل توجهی» دست یافته است که «قدرتی عظیم و تجربه‌هایی ارزشمند» برای دولت به همراه داشته است.

مادورو با اشاره به نقش نیروهای مردمی، نظامی و پلیس در تثبیت اوضاع داخلی تأکید کرد: «مشارکت شجاعانه مردم در کنار ساختارهای دفاعی و امنیتی، تضمین می‌کند که ونزوئلا از حاکمیت و آرامش برخوردار باشد».

وی افزود که کاراکاس بر ادامه روند تقویت زیرساخت‌های دفاعی و افزایش هماهنگی میان نهادهای امنیتی و مردمی تمرکز دارد تا «ثبات و استقلال کشور» در برابر فشارهای خارجی حفظ شود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری