لازارینی:
اسرائیل یک «کارزار مستمر فریب» علیه آنروا به راه انداخته است
نیروهای اشغالگر صهیونیست امروز -دوشنبه- به مقر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در محله شیخ جراح در قدس اشغالی یورش بردند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نیروهای اشغالگر صهیونیست امروز -دوشنبه- به مقر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در محله شیخ جراح در قدس اشغالی یورش بردند.
بنا بر گزارش منابع محلی و فرمانداری قدس، نیروهای صهیونیست وارد ساختمان شده و تلفنهای همراه نگهبانان امنیتی را ضبط کردند.
فرمانداری قدس اعلام کرد که نیروهای اشغالگر، کارکنان بخش حفاظت را بازداشت کردند، منطقه را به طور کامل مسدود کرده و عملیات بازرسی گستردهای را در داخل ساختمان انجام دادند.
این نهاد، حمله صهیونیستها را «نقض آشکار حقوق بینالملل و تعرضی خطرناک به مصونیت نهادها و کارکنان سازمان ملل متحد» دانست و تأکید کرد که این اقدام با منشور سازمان ملل و قطعنامههای آن، از جمله قطعنامه ۲۷۳۰ شورای امنیت (صادر شده در می ۲۰۲۴)، مغایرت دارد.
فرمانداری قدس افزود که این حمله در ادامه سلسله حملات صورت گرفته توسط شهرکنشینان و برخی نمایندگان کنست انجام شده است. این حملات پس از ممنوعیت فعالیت آنروا توسط دولت رژیم صهیونیستی قدس شدت گرفت و منجر به خروج کارکنان بینالمللی این سازمان از شهر شد. در زمان یورش، کارکنان محلی نیز در محل حضور نداشتند.
«فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آنروا، این اقدام را «بیاعتنایی آشکار به تعهد اسرائیل در حفاظت از حرمت مراکز سازمان ملل» توصیف کرده و هشدار داد که اجازه دادن به چنین اقداماتی «سابقهای خطرناک ایجاد میکند که ممکن است در سطح جهانی تکرار شود».
وی همچنین تأکید کرد که اسرائیل یک «کارزار مستمر فریب» علیه آنروا به راه انداخته و در تلاش است مسئولیتهای این آژانس را به نهادهای دیگری نظیر کمیساریای عالی امور پناهندگان منتقل کند.