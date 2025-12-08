کرمیلن:
تمایل داریم از نتایج مذاکرات آمریکا-اوکراین آگاه شویم
سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه تمایل دارد تا از مذاکرات ایالات متحده و اوکراین، پس دیدار رئیس کاخ کرملین با فرستادگان آمریکایی آگاه شود.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت که اکنون برای کرملین مهم است که از نتایج همکاری ایالات متحده با اوکراین پس از دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان ایالات متحده، آگاه شود.
پسکوف گفت: «همانطور که میتواند، کارهای مفصلی در جریان دیدار میان پوتین، ویتکاف و کوشنر در مسکو صورت گرفت و سپس بر اساس نتایج به دست آمده در مسکو، ویتکاف و کوشنر با هیئت مذاکره کننده اوکراین گفتوگو کردند. اکنون برای ما مهم است که از نتایج گفتوگو آمریکا و اوکراین آگاه شویم».
سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد که طرفین به بیفایده بودن دیپلماسی بلندگویی پی بردهاند و دستیابی به نتایج نیازمند کار آرام است.
وی افزود: «بنابراین، ما امیدواریم چنین را اطلاعاتی دریافت کنیم. آنگاه همه چیز روشن خواهد شد».