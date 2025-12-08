خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرمیلن:

تمایل داریم از نتایج مذاکرات آمریکا-اوکراین آگاه شویم

تمایل داریم از نتایج مذاکرات آمریکا-اوکراین آگاه شویم
کد خبر : 1724716
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه تمایل دارد تا از مذاکرات ایالات متحده و اوکراین، پس دیدار رئیس کاخ کرملین با فرستادگان آمریکایی آگاه شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت که اکنون برای کرملین مهم است که از نتایج همکاری ایالات متحده با اوکراین پس از دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه  و «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان ایالات متحده، آگاه شود.

پسکوف گفت: «همانطور که می‌تواند، کارهای مفصلی در جریان دیدار میان پوتین، ویتکاف و کوشنر در مسکو صورت گرفت و سپس بر اساس نتایج به دست آمده در مسکو، ویتکاف و کوشنر با هیئت مذاکره کننده اوکراین گفت‌‎وگو کردند. اکنون برای ما مهم است که از نتایج گفت‌وگو آمریکا و اوکراین آگاه شویم».

سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد که طرفین به بی‌فایده بودن دیپلماسی بلندگویی پی برده‌اند و دست‌یابی به نتایج نیازمند کار آرام است.

وی افزود: «بنابراین، ما امیدواریم چنین را اطلاعاتی دریافت کنیم. آنگاه همه چیز روشن خواهد شد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده