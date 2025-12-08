خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه مصر خبر داد؛

تلاش‌ دیپلماتیک قاهره برای کاهش تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا

تلاش‌ دیپلماتیک قاهره برای کاهش تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا
وزیرخارجه مصر گفت که این کشور در حال تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه در تمامی جبهه‌ها است.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق، «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه مصر در مصاحبه با «الشرق»، ضمن تاکید بر تمایل مصر برای کاهش‌ تنش‌ها در منطقه، به تلاش‌های دیپلماتیک قاهره برای تنش‌زدایی اشاره کرد.

عبدالعاطی در این گفت‌وگو تمایل مصر را برای کاهش تنش در منطقه به ویژه در جبهه لبنان، برای جلوگیری از موج جدید ویرانی و خشونت از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان را ابراز کرد.

وزیرخارجه مصر همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک قاهره برای کاهش تنش میان ایران، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خبر داد.

دیپلمات ارشد مصری با اشاره  به آتش‌بس به دست آمده در نوار غزه، از تلاش‌های میانجیگرانه  قطر برای دست‌یابی به این توافق  قدردانی کرد.

عبدالعاطی، با توهم خواندن با طرح «اسرائیل بزرگ»، گفت که این طرح عملی نخواهد شد و کشورهای عربی قادر به دفاع از سرزمین‌های خود هستند.

