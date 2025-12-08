خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت سلامت آیت الله سیستانی

کد خبر : 1724608
یک منبع آگاه شایعات در رابطه با بیماری آیت الله سیستانی را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل السومریه، یک منبع آگاه امروز -دوشنبه- پس از موجی از گمانه زنی‌ها و شایعات در رابطه با  وضعیت سلامت «آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی»، یک منبع آگاه با رد تمامی این شایعات گفت که وضعیت سللامت وی خوب است.

این منبع اظهار داشت: «گزارش‌ها در رابطه با ابتلای آیت الله سیستانی به بیماری جدی و یا هر چیز دیگری بی‌اساس است و دفتر وی در حال بررسی بازگشایی و از سریگری دیدارها  ظرف ۴۸ ساعت آینده است.

وی از شهروندان خواست تا شایعات و اخبار جعلی منتشر شده توسط کسانی که منشا آنها به دنبال ایجاد ترس در دل مومنان است را باور نکنند.

 

