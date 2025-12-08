خبرگزاری کار ایران
اوربان به ترکیه سفر می‌کند

اوربان به ترکیه سفر می‌کند
نخست وزیر مجارستان به ترکیه سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مدیر ارتباطات ترکیه روز گذشته -یکشنبه- اعلام کرد که «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، همراه با یک هیئت عالی‌رتبه، روز دوشنبه به ترکیه سفر می‌کند.

«برهانتین دوران» مدیر اداره ارتباطات ترکیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در جریان این سفر که به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه صورت می‌گیرد، اوربان در هفتمین نشست مجمع همکاری‌های استراتژیک  عالی رتبه ترکیه-مجارستان شرکت می‌کند».

دوران افزود: «طرفین در رابطه با جنبه‌های روابط همکاری استراتژیک توسعه یافته و تبادل دیدگاه در رابطه با مسائل جاری منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو خواهند کرد».


 

