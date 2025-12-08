به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مدیر ارتباطات ترکیه روز گذشته -یکشنبه- اعلام کرد که «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، همراه با یک هیئت عالی‌رتبه، روز دوشنبه به ترکیه سفر می‌کند.

«برهانتین دوران» مدیر اداره ارتباطات ترکیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در جریان این سفر که به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه صورت می‌گیرد، اوربان در هفتمین نشست مجمع همکاری‌های استراتژیک عالی رتبه ترکیه-مجارستان شرکت می‌کند».

دوران افزود: «طرفین در رابطه با جنبه‌های روابط همکاری استراتژیک توسعه یافته و تبادل دیدگاه در رابطه با مسائل جاری منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو خواهند کرد».





