جنگ و دیپلماسی؛ اوکراین در تقاطع حملات روسیه و مذاکرات صلح
رئیسجمهور اوکراین امروز با رهبران اروپایی دیدار میکند تا همبستگی قاره سبز را جلب کند، در حالی که آمریکا و روسیه هر یک به رویکرد خود در قبال مذاکرات صلح واکنش نشان دادهاند و تنشها در اوکراین همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه «العین الإخباریة»، پرونده اوکراین بار دیگر در مرکز یک رویارویی سیاسی قرار گرفته است که میتواند توازن نفوذ میان واشنگتن و مسکو را بازتعریف کند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز دوشنبه در لندن با رهبران اروپایی دیدار میکند و انتظار دارد حمایت و همبستگی اروپا را دریافت کند، در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، او را به نادیده گرفتن پیشنهاد صلح اخیر متهم کرده و مسکو از استراتژی امنیتی جدید واشنگتن استقبال کرده است.
ترامپ پس از پایان مذاکرات هفته گذشته میان هیئتهای آمریکایی و اوکراینی در میامی، با انتقاد از زلنسکی گفت: «با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه صحبت کردیم و با رهبران اوکراین، از جمله زلنسکی، گفتوگو داشتیم. باید بگویم کمی ناامید شدم چون زلنسکی هنوز پیشنهاد را نخوانده بود.» وی افزود که روسیه از این طرح راضی است، اما نمیداند زلنسکی چه نظری دارد.
از نگاه کرملین، استراتژی امنیتی جدید آمریکا، بازتابی از رویکردی سختگیرانهتر نسبت به اروپا است و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آن را «در بسیاری از ابعاد همسو با دیدگاه روسیه» توصیف کرده و ترامپ را «قوی» خوانده است.
از منظر اروپایی، این تغییر رویکرد در زمان حساسی رخ داده است. شبکه CNN گزارش میدهد که آمریکا همزمان با رهبری مذاکرات صلح اوکراین، موضعی سختگیرانهتر نسبت به اروپا اتخاذ کرده که میتواند بر روند مذاکرات تأثیرگذار باشد. زلنسکی قرار است در لندن با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا، و اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان دیدار کند. ماکرون اعلام کرده که رهبران اروپایی «وضعیت و مذاکرات جاری در چارچوب میانجیگری آمریکا» را ارزیابی خواهند کرد.
مذاکرات میامی میان هیئتهای آمریکایی و اوکراینی بدون حل مسائل کلیدی درباره ضمانتهای امنیتی و مسائل سرزمینی پایان یافت و اولگا استفانیشینا، سفیر اوکراین در آمریکا اعلام کرد که «چالشهای اصلی همچنان باقی است، اما طرفین برای یافتن راهحلهای عملی و قابل قبول تلاش میکنند.»
همزمان، روسیه با موج گستردهای از پهپادها، بمبهای هدایتشونده و موشکها، زیرساختهای حیاتی اوکراین را هدف قرار داد. زلنسکی اعلام کرد که بیش از ۱۶۰۰ پهپاد هجومی، ۱۲۰۰ بمب هدایتشونده و نزدیک به ۷۰ موشک طی هفته گذشته به مناطق مختلف اوکراین شلیک شده است، که باعث قطعی برق میلیونها نفر در اودسا، چرنیهیف، کیف، خارکیف، دنیپرو و میکولایف شده است.
در مقابل، نیروهای اوکراینی از حمله به پالایشگاه ریازان روسیه خبر دادند، هرچند مسکو تاکنون واکنش رسمی نشان نداده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ضمانتهای امنیتی و مسائل سرزمینی همچنان اصلیترین مانع برای هرگونه توافق صلح پایدار محسوب میشوند و زلنسکی بر لزوم تعهدات قابل اعتماد برای پایان جنگ بدون واگذاری اراضی اضافی تأکید کرده است.