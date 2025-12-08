خبرگزاری کار ایران
ترامپ: روسیه و ملت اوکراین از طرح صلح آمریکا حمایت می‌کنند

رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که هم روسیه و هم مردم اوکراین از شروط واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین حمایت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران در مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن گفت: «به نظر من روسیه با این طرح موافق است، اما مطمئن نیستم که زلنسکی آن را تأیید کند. مردمش آن را دوست دارند، اما هنوز آن را نخوانده‌اند، و روزی برایم توضیح خواهد داد.»

وی با اشاره به اینکه آمریکا با «رهبران اوکراینی»، از جمله ولودیمیر زلنسکی، برای حل بحران اوکراین در حال مذاکره است، تصریح کرد: ما با  ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه صحبت می‌کنیم و همچنین با رهبران اوکراینی، از جمله زلنسکی، گفت‌وگو داریم.

هفته گذشته، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دو هیئت از ایالات متحده و اوکراین در دو روز گذشته دور تازه‌ای از مذاکرات «سازنده» را برگزار کرده‌اند که هدف آن پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین بوده است.

پیش‌تر، دولت آمریکا از تدوین یک طرح برای حل بحران اوکراین خبر داده بود و اعلام کرده بود که در حال حاضر جزئیات این طرح مورد بحث قرار نمی‌گیرد، زیرا هنوز مراحل اجرایی آن ادامه دارد. در همین حال، کرملین تأکید کرده است که روسیه همچنان به مذاکرات باز است و به گفت‌وگوهای انکوریج متعهد مانده است.

ولادیمیر پوتین، در نشست ۲۱ نوامبر شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرد که «طرح آمریکایی» می‌تواند پایه‌ای برای رسیدن به یک توافق صلح‌آمیز نهایی باشد، اما در حال حاضر، جزئیات این طرح به‌طور جدی با روسیه مورد مذاکره قرار نمی‌گیرد.

