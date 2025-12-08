خبرگزاری کار ایران
السودانی: هیچ تصمیم برای تروریستی نامیدن حزب الله و انصارالله وجود نداشت

نخست وزیر عراق در اظهاراتی تاکید کرد که هیچ تصمیم دولتی برای تروریستی نامیدن حزب الله لبنان و انصارالله یمن وجود نداشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماسی تلفنی از وی خواسته است بغداد از نامزدی او برای دریافت جایزه نوبل صلح حمایت کند.

السودانی با اشاره به روابط عراق و سوریه تأکید کرد که مناسبات بغداد- دمشق «در چارچوب منافع ملی عراق و تأمین امنیت کشور» پیگیری می‌شود.

وی در واکنش به برخی اتهامات درباره حمایت دولتش از روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پس از حضور در نشست شرم‌الشیخ، گفت: «دولت من بیش از هر دولت دیگری هدف تخریب و انتشار اخبار نادرست قرار گرفته است.»

نخست‌وزیر عراق همچنین طرح موضوع قرار دادن حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی را «بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد اخلال و فضاسازی علیه دولت» توصیف کرد و افزود: «هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.»

اظهارات السودانی پس از آن مطرح شد که انتشار یک سند رسمی در روزنامه «الوقائع العراقیه» موجی از واکنش‌ها را در فضای سیاسی عراق به دنبال داشت. سند مزبور که به تصمیم شماره ۶۱ کمیته «مسدودسازی اموال تروریست‌ها» مربوط بود، شامل اسامی نهادها و افرادی وابسته به گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌شد؛ اما درج نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در این فهرست، موجی از انتقادها و تنش سیاسی را در مدت کوتاهی در عراق ایجاد کرد.

