فرمانده یونیفل:
هیچ مأموریتی برای خلع سلاح حزبالله نداریم/ حملات اسرائیل نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ است
فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)، در گفتوگو با شبکه «۱۲» رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که حملات روزانه ارتش این رژیم نقض فاحش و دائمی قطعنامه ۱۷۰۱ محسوب میشود و وی موظف است این موارد را به سازمان ملل گزارش دهد.
ابانیارا هشدار داده است که «هر خطای کوچک میتواند به یک تنش بزرگ منجر شود» و نیروی مأموریت صلح سازمان ملل چنین شرایطی را بسیار نگرانکننده ارزیابی میکند.
وی همچنین تصریح کرده است که «اسرائیل بهشکل آشکار توافق آتشبس در لبنان را نقض میکند» و یونیفیل بارها این موضوع را به تلآویو و شورای امنیت منعکس کرده است.
فرمانده یونیفیل در بخش دیگری از گفتوگو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: «هیچ مأموریتی برای خلع سلاح حزبالله نداریم و وظیفه ما کمک به ارتش لبنان در چارچوب اختیارات تعیینشده است».