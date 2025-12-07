اسرائیل به دخالت در امور داخلی ما پایان دهد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت موقت سوریه در دومین روز از «نشست دوحه»، گفت که این کشور خواستار پایان یافتن دخالت ‌های رژیم صهیونیستی در امور داخلی این کشور است.

الشیبانی با بیان انکه سوریه به توافق ۱۹۷۴ و رویکردی که با میانجیگری آمریکا دنبال می‌کند، پایبند است گفت: « اسرائیل بخش‌هایی از سوریه را اشغال کرده و ما نمی‌توانیم با آن به توافق صلح برسیم».

وی اظهار داشت: « سیاست‌های اسرائیل عامل نگران‌کننده‌ای برای ثبات سوریه است».

