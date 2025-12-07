خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه:

۷۷ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

کد خبر : 1723998
وزارت دفاع روسیه از رهگیری ۷۷ پهپاد اوکراینی خبر داد

به گزارش ایلنا  به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که سیستم‌های پدافند هوایی این کشور ۷۷ پهپاد اوکراینی را شبانه بر فراز مناطق مختلف رهگیری و ساقط کردند.

این وزارت خانه در بیانیه خود در پلتفرم تلگرام  اعلام کرد: «پهپادها بر فراز هفت منطقه در جنوب، مرکز و همچنین کریمه هدف قرار گرفتند».

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، چهل و دو پهپاد بر فراز منطقه «ساراتوف» در جنوب غربی این کشور و ۱۲ پهپاد بر فراز منطقه «روستوف» منهدم شده‌اند.

انتهای پیام/
خرید طلا