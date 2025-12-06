به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ابومحمد الجولانی» معروف به «احمد الشرع»رئیس‌جمهوری موقت سوریه، امروز -شنبه- اعلام کرد که طی پنج سال انتخابات برگزار خواهد شد و یادآور شد که یک سال از این بازه زمانی نیز گذشته است.

الشرع در سخنرانی خود در «مجمع دوحه» مدعی شد که سوریه در مسیر درستی حرکت می‌کند و همه اقداماتی که تاکنون انجام شده، در جهت منافع عمومی بوده است؛ اقداماتی که به ادعای وی، کشور را از «منطقه‌ای صادرکننده بحران» به «الگویی برای ثبات» تبدیل کرده است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود که دولت پیشین مجموعه‌ای از نزاع‌ها را برای کشور به ارث گذاشته، است و ادامه داد: «دولت کنونی با وجود چالش‌های فراوان، تدابیری اتخاذ کرد که به آرام‌سازی اوضاع انجامید و عاملان نابسامانی‌ها نیز مورد پیگرد قرار گرفتند».

رئیس‌جمهوری موقت سوریه افزود که کشور «اکنون در بهترین شرایط خود» قرار دارد و به‌سوی «یک محیط اقتصادی رو به رشد» که پایه‌های ثبات را تقویت می‌کند، در حال حرکت است.

وی همچنین گفت که روندها به سمت کاهش و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه دمشق در حال پیشرفت است.

الشرع مدعی شد که همه اقلیت‌ها در ساختار دولت حضور دارند، بدون آن‌که نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای مبنای کار باشد، و افزود که دولت در پی گسترش مشارکت زنان در کابینه و مجلس است و حقوق آنها «محفوظ و تضمین‌شده» است.

وی توضیح داد که کشور با «مشکلی بزرگ» مواجه بود که نیازمند رسیدگی سنجیده است و به همین منظور، کمیته‌هایی برای حقیقت‌یابی پس از دوره‌های درگیری تشکیل شده‌اند.

الشرع در ادامه گفت که سوریه برای پیشبرد روند سیاسی و تثبیت ساختار کشور، نیازمند نهادهای پایدار و کارآمد است.

وی در پایان گفت که «شرایط کنونی هنوز برای برگزاری یک انتخابات کامل فراهم نیست»، هرچند سوریه در حال اجرای انتخابات متناسب با «مرحله انتقالی» است.

