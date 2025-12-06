خبرگزاری کار ایران
نیزافیسیمایا گازیتا:

لبنان قربانی سیاست آمریکا در غزه و سوریه می‌شود

لبنان قربانی سیاست آمریکا در غزه و سوریه می‌شود
یک روزنامه روسی نوشت واشنگتن به دلیل تمرکز بر غزه و سوریه، لبنان را به منطقه‌ای قابل معامله تبدیل کرده و اسرائیل ممکن است در لبنان اقدامات نظامی بیشتری انجام دهد.

به گزارش ایلنا، روزنامه روسی «نیزافیسیمایا گازیتا» در گزارشی به تحلیل آخرین تحرکات اسرائیل و سیاست‌های واشنگتن در خاورمیانه پرداخته است. طبق این گزارش، اسرائیل برای آماده شدن به «جنگی جدید و با روش متفاوت» با حزب‌الله، برای نخستین بار در تاریخ، یک هیئت مدنی خود را در کمیته نظارت بر آتش‌بس در لبنان شرکت داده است. موضوع اصلی این جلسه، بررسی سرنوشت آتش‌بس در مناطق جنوبی لبنان بود.

منابع «المانیتور» اعلام کرده‌اند که واشنگتن تلاش می‌کند فعالیت نظامی اسرائیل را به‌طور همزمان در دو جبهه کنترل کند: غزه و سوریه. بر اساس این تحلیل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با هدف تثبیت آتش‌بس بین اسرائیل و حماس و نیز ثبات سوریه، خواستار کاهش اقدامات تهاجمی نتانیاهو علیه این مناطق شده است.

با این حال، منابع نزدیک به ترامپ معتقدند که اسرائیل ممکن است در لبنان آزادی عمل بیشتری داشته باشد و حتی دست به عملیات‌های جدید علیه حزب‌الله بزند، زیرا این اقدام می‌تواند به نفع موقعیت سیاسی نتانیاهو باشد.

این تحلیل نشان می‌دهد که واشنگتن لبنان را در سایه تمرکز بر بحران‌های غزه و سوریه، به‌عنوان منطقه‌ای قابل معامله می‌بیند و در حالی که اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا در منطقه، مدیریت تحولات غزه و سوریه است، لبنان از اهمیت کمتری برخوردار است.

 

