اسپانیا:

راه‌حل واقعی صلح و ثبات در منطقه راه‌حل دو کشوری است

وزیر خارجه اسپانیا، خشونت فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را خارج از کنترل توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر خارجه اسپانیا،  خشونت فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را خارج از کنترل توصیف کرد.

وی تاکید کرد: «راه‌حل واقعی صلح و ثبات در منطقه راه‌حل دو کشوری است.»

آلبارس خاطرنشان کرد: «ما به دلیل به رسمیت شناختن کشور فلسطین مورد انتقاد قرار گرفتیم، اما این کار را برای برقراری عدالت برای مردم فلسطین انجام دادیم.»

وی تاکید کرد: «راه‌حل دو کشوری مسیر واقعی برای صلح و ثبات  است.»

