به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر خارجه اسپانیا، خشونت فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را خارج از کنترل توصیف کرد.

وی تاکید کرد: «راه‌حل واقعی صلح و ثبات در منطقه راه‌حل دو کشوری است.»

آلبارس خاطرنشان کرد: «ما به دلیل به رسمیت شناختن کشور فلسطین مورد انتقاد قرار گرفتیم، اما این کار را برای برقراری عدالت برای مردم فلسطین انجام دادیم.»

وی تاکید کرد: «راه‌حل دو کشوری مسیر واقعی برای صلح و ثبات است.»

انتهای پیام/