مایک والتز به اردن و اراضی اشغالی سفر میکند
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل به اردن و اراضی اشغالی سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، براساس بیانیهای که روز گذشته -جمعه- منتشر شد، «مایک والتز»، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، از ۶ تا ۱۰ دسامبر به اردن و اراضی اشغالی سفر میکند.
سخنگوی نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد: «والتز، نمیانده ایالات متحده در سازمان ملل به اردن و اسرائیل از ۶ تا ۱۰ دسامبر سفر میکند».
در این بیانیه اعلام شد: «والتز در جریان سفر به اردن با عبدالله دوم پادشاه و ایمن صفدی وزیر خارجه این کشور و دیگر مقامات در رابطه با همکاریهای دوجانبه و نقش حیاتی اردن در تسهیل کمکهای بشردستانه به غزه دیدار و گفتوگو میکند».
وی همچنین قرار است در جریان سفر به اراضی اشغالی با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «اسحاق هرتزوئگ»، رئیس این رژیم گفتوگو کند.