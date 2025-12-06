خبرگزاری کار ایران
کانادا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد

کانادا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد
دولت کانادا اعلام کرد که سوریه را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت کانادا اعلام کرد که سوریه را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده است.

دولت کانادا روز گذشته -جمعه- اعلام کرد که سوریه را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده و گروه تروریستی هیئت تحریر الشام که رهبری اتحاد شورشیانی را که «بشار اسد»، رهبر وقت سوریه را سرنگون کردند بر عهده داشت از فهریستی گروه‌های تروریستی حذف کرده است.

دولت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اقدامات در راستای تصمیمات اخیر متحدان ما از جمله انگلیس و ایالات متحده، و در پی تلاش‌های دولت انتقالی سوریه برای پیشبرد ثبات این کشور، ایجاد آینده‌ای امن و فراگیر برای شهروندانش و همکاری در کنار شرکای جهانی برای تقویت ثبات منطقه‌ای و مقابله با تروریسم انجام می‌شود».

 

 

 

 

