بلومبرگ گزارش داد:

نشست هیئت‌های آمریکا و اوکراین در فلوریدا نتیجه‌ای در پی نداشت

نشست هیئت‌های آمریکا و اوکراین در فلوریدا نتیجه‌ای در پی نداشت
بلومبرگ گزارش داد که جلسات ۴ و ۵ دسامبر بین هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی در روند حل و فصل اختلافات ایجاد نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بلومبرگ گزارش داد که جلسات ۴ و ۵ دسامبر بین هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی در روند حل و فصل اختلافات ایجاد نکرده است.

وزارت  خارجه ایالات متحده پیش از این در مورد مذاکرات اظهار داشت که این بحث سازنده بوده و افزود که طرفین در مورد مسائل مربوط به اقدامات امنیتی به توافق رسیده‌اند و در مورد بازسازی اوکراین پس از جنگ بحث کرده‌اند.

بلومبرگ گزارش داد: «با وجود لحن مثبت، نشانه کمی از پیشرفت عمده‌ای که ممکن است نشان‌دهنده حرکت جدید در مذاکرات باشد، وجود داشت.»

 

