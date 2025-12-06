بلومبرگ گزارش داد:
نشست هیئتهای آمریکا و اوکراین در فلوریدا نتیجهای در پی نداشت
بلومبرگ گزارش داد که جلسات ۴ و ۵ دسامبر بین هیئتهای ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی در روند حل و فصل اختلافات ایجاد نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بلومبرگ گزارش داد که جلسات ۴ و ۵ دسامبر بین هیئتهای ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی در روند حل و فصل اختلافات ایجاد نکرده است.
وزارت خارجه ایالات متحده پیش از این در مورد مذاکرات اظهار داشت که این بحث سازنده بوده و افزود که طرفین در مورد مسائل مربوط به اقدامات امنیتی به توافق رسیدهاند و در مورد بازسازی اوکراین پس از جنگ بحث کردهاند.
بلومبرگ گزارش داد: «با وجود لحن مثبت، نشانه کمی از پیشرفت عمدهای که ممکن است نشاندهنده حرکت جدید در مذاکرات باشد، وجود داشت.»