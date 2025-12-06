خط دهی علیه مقاومت در عراق، توسط آمریکا و برخی کشورهای عربی انجام شد/ نتایج انتخابات بغداد غافلگیرکننده بود

جلال چراغی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه با اشاره به بازی سیاسی در عراق در رابطه با انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: در عراق گروه‌هایی وجود دارند که بدون تردید به دنبال آن هستند که در فضای سیاسی کنونی، این کشور را به‌طور کامل از خط مقاومت جدا کنند؛ به این معنا که عراق رویکردی متفاوت از محور مقاومت در پیش گیرد و به سمت سیاست‌های آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی متمایل شود. این گرایش در میان برخی از کردها، اهل‌سنت و حتی بخش‌هایی از احزاب شیعه نیز دیده می‌شود. بنابراین چنین اراده‌ای در میان برخی جریان‌ها و احزاب عراقی وجود دارد. موضوع دوم اینکه چند هفته پس از انتخابات عراق مطرح شد که میزان مشارکت شیعیان افزایش یافته است؛ در انتخابات قبلی مشارکت شیعیان حدود ۳۰ درصد بود اما این بار به حدود ۵۶ درصد رسید و مشارکت کلی حدود ۵۸ درصد اعلام شد. این مسئله از سوی برخی جریان‌ها برای زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات مطرح شد؛ انتخاباتی که با وجود تحریم بخشی از احزاب شیعه، به‌ویژه جریان صدر، برگزار شد. این جریان‌ها تلاش داشتند انتخابات را به نوعی بی‌اعتبار جلوه دهند و القا کنند که شیعیان مطابق خواست ایران یا برخی احزاب شیعه، برای همیشه متحد ایران نخواهند ماند و مسیر خود را جدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: این فضاسازی در سایه تلاش‌هایی صورت گرفت که آمریکایی‌ها پیش از انتخابات نیز در عراق آغاز کرده بودند. افزون بر نقش آمریکا، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس همچون عربستان و امارات نیز در این زمینه فعال بودند. بنابراین ممکن است بخشی از این اخبار اساساً اشتباه یا تحریف شده باشد، اما سرعت انتشار آنها در فضای مجازی و مطبوعات نشان می‌دهد که موضوع کاملاً برنامه‌ریزی‌شده بوده و از سوی برخی جریان‌های مورد حمایت آمریکا و برخی دولت‌های عرب حاشیه خلیج فارس هدایت می‌شده است. هدف نهایی این جریان‌ها این است که عراق را به سمت خواسته‌های آمریکا و اسرائیل نزدیک کنند؛ امری که در نهایت می‌تواند به عادی‌سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی منجر شود. بنابراین شالوده این نگاه بر این اساس استوار است که عراق را از محیط و محور مقاومت دور و به سمت محور سازش و عادی‌سازی سوق دهند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: علت اصلی این تحرکات نیز به انتخابات اخیر عراق بازمی‌گردد؛ انتخاباتی که برای بسیاری از بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی غافلگیرکننده بود. بسیاری معتقد بودند که مشارکت نسبت به دوره‌ قبل کاهش چشمگیر خواهد داشت، اما نتیجه خلاف این تصور را نشان داد و این امر معادلات برخی بازیگران را بر هم زد. از سوی دیگر، بیشتر گروه‌ها و جریان‌های عراقی در این انتخابات با درایت و پختگی عمل کردند. حتی جریان صدر که انتخابات را تحریم کرد، با وجود اختلافات سیاسی، پیش از انتخابات هشدار داد که هوادارانش به هیچ عنوان نباید در مختل کردن روند رأی‌گیری یا برهم زدن نظم انتخاباتی نقش داشته باشند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده بلوغ سیاسی مقتدی صدر است، زیرا به تحریم بسنده کرد و از اقدامات تنش‌زا فراتر نرفت.

وی افزود: به همین ترتیب، سایر گروه‌ها نیز موجب شدند که انتخابات در فضایی سالم و بی‌سابقه برگزار شود؛ انتخاباتی که عراق را به الگویی مثال‌زدنی در منطقه تبدیل کرد و می‌تواند در آینده نمونه‌ای موفق از دموکراسی در جهان عرب باشد. اقدامات سخیف و تحرکاتی که با هدف زیر سؤال بردن این فرآیند انتخاباتی و دولت عراق انجام می‌شود، در واقع ارزش چندانی ندارد. باید توجه داشت که احزاب و دولت عراق اساساً به صورت مستقل عمل می‌کنند و انتظار اینکه سیاست‌های عراق در همه زمینه‌ها مطابق سیاست‌های ایران باشد، نه منطقی است و نه به سود ایران؛ زیرا هر دولتی در عراق که بیش از حد به ایران نزدیک نشان داده شود، با مشکلات و فشارهای سیاسی روبه‌رو خواهد شد و این امر ناگزیر به محور مقاومت نیز آسیب می‌زند و معارضان را جسورتر می‌کند.

چراغی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت عراق در آینده دولتی بی‌طرف باقی بماند. نباید تصور کرد که چون احزاب شیعه رأی بیشتری کسب کرده‌اند، سیاست‌های عراق به نفع ایران خواهد بود. دولت عراق و شخص محمد شیاع السودانی نشان داده‌اند که در تلاش هستند جایگاه عراق را در منطقه از تنش‌ها دور نگه دارند و نقش میانجی‌گرانه‌ای میان ایران و غرب و همچنین دیگر کشورهای منطقه ایفا کنند. چنین فضاسازی‌هایی مانع حرکت دولت عراق در مسیر جدیدش نخواهد شد و اهمیت چندانی نیز ندارد.

