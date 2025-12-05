خبرگزاری کار ایران
اسرائیل برای «حضور بلندمدت» در غزه، سوریه و لبنان آماده می‌شود

یک رسانه عبری گزارش داد که اسرائیل خود را برای حضور طولانی‌مدت در غزه، سوریه و لبنان آماده می‌کند و می‌گوید دست‌یابی به آرامش امنیتی در منطقه هنوز دور از دسترس است، با این حال تل‌آویو تهدیدات بالقوه علیه خود را حتی اگر کاهش یافته باشند، همچنان جدی می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، روزنامه «یسرائیل هیوم» نوشت اسرائیل خود را برای حضور طولانی‌مدت در غزه، سوریه و لبنان آماده می‌کند و علاوه بر تقویت آمادگی میدانی نیروهایش، اقدامات سیاسی لازم برای مقابله با فشارهای آمریکا را نیز در دستور کار دارد.

این رسانه عبری نوشت: در لبنان، تل‌آویو مسیر مذاکرات مستقیم برای همکاری و توافقات مدنی را باز گذاشته و تأکید کرده است که نقاط جداسازی میان روستاهای حزب‌الله و مناطق مرزی شمالی «برای بلندمدت حفظ خواهد شد». این مذاکرات با مشارکت فعال آمریکا ادامه خواهد یافت و سازوکاری برای بازگشت غیرنظامیان به خانه‌هایشان در جنوب لبنان پیش‌بینی شده است.

در سوریه، اوضاع حساس‌تر است و آمریکا بر جلوگیری از هرگونه درگیری با نیروهای دولت احمد الشرع (الجولانی) تأکید دارد و همزمان اجازه داده است این نیروها علیه گروه‌های مسلحی که ادعا می‌شود مورد حمایت ایران هستند، عملیات کنند.

در غزه، آمریکایی‌ها در تلاش‌ هستند مذاکرات مرحله دوم طرح ترامپ را آغاز کنند؛ طرحی که هدف آن تحویل قدرت و خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از این منطقه است.

در حوزه میدانی، ارتش اسرائیل کنترل خود بر «منطقه سبز» در شرق غزه را افزایش داده و «تیپ کرملی»- تیپ ذخیره زیرمجموعه نیروهای گولانی-، همراه با سربازان تیپ زرهی هفتم در این مناطق مستقر شده‌اند. 

