آغاز نشست رسمی پوتین و مودی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، پس از دست دادن و گرفتن عکس مشترک، مذاکرات رسمی خود را در حیدرآباد هاوس، اقامتگاه دولت در دهلی نو، آغاز کردند.

این دو رهبر روز قبل از آن، جلسه‌ای غیررسمی برگزار کرده بودند و در فضایی دوستانه، طیف وسیعی از مسائل مورد علاقه مشترک را مورد بحث قرار دادند.

اکنون، روسیه و هند مذاکرات رسمی خود را با حضور نمایندگان آغاز می‌کنند.

پس از تبادل نظرهای کوتاه شخصی بین رهبران، مذاکرات با پیوستن سایر مقامات به بحث‌ها ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/