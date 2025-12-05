خبرگزاری کار ایران
آغاز نشست رسمی پوتین و مودی

آغاز نشست رسمی پوتین و مودی
رئیس جمهور روسیه و نخست‌وزیر هند مذاکرات رسمی خود را آغاز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، پس از دست دادن و گرفتن عکس مشترک، مذاکرات رسمی خود را در حیدرآباد هاوس، اقامتگاه دولت در دهلی نو، آغاز کردند.

این دو رهبر روز قبل از آن، جلسه‌ای غیررسمی برگزار کرده بودند و در فضایی دوستانه، طیف وسیعی از مسائل مورد علاقه مشترک را مورد بحث قرار دادند.

اکنون، روسیه و هند مذاکرات رسمی خود را با حضور نمایندگان آغاز می‌کنند.

پس از تبادل نظرهای کوتاه شخصی بین رهبران، مذاکرات با پیوستن سایر مقامات به بحث‌ها ادامه خواهد یافت.

