سفر وزیر دفاع استرالیا به ژاپن

وزیر دفاع استرالیا به ژاپن سفر می‌کند‌

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر وزیر دفاع استرالیا  اعلام کرد که «ریچارد مارلز»، وزیر دفاع این کشور، روز شنبه برای دیدار با همتای خود، «شینجیرو کویزومی»، و گفت‌وگو در مورد تعمیق روابط دفاعی به ژاپن سفر خواهد کرد.

مقامات استرالیایی اعلام کردند که استرالیا خواهان تعامل زودهنگام با دولت جدید ژاپن است و خاطرنشان کردند که دو کشور «دیدگاه مشترکی برای منطقه خود» دارند و برای پاسخگویی به چالش‌های جهانی که به طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شوند، تلاش می‌کنند.

مارلز در بیانیه‌ای پیش از این سفر دو روزه گفت: «روابط ما با ژاپن همچنان به طور فزاینده‌ای در حال رشد است - که با همسویی استراتژیک نزدیک، جاه‌طلبی متقابل و پتانسیل عظیم پشتیبانی می‌شود.»

