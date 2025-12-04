خبرگزاری کار ایران
۲۲ شهید و مجروح در حملات جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در پی حملات جدید رژیم صهیونیستی در این منطقه، در شبانه روز گذشته ۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶ تن مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در پی حملات جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه، در شبانه روز گذشته ۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶ تن مجروح شدند.

از زمان اعلام آتش‌بس در تاریخ ۱۰ اکتبر نیروهای اشغالگر صهیونیست تاکنون ۳۶۶ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۹۳۸ ت را مجروح کردند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت نوار غزه، از آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تاکنون  ۷۰ هزار و ۱۲۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۱ هزار و ۱۵ تن نیز مجروح شدند.


 

