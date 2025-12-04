۲۲ شهید و مجروح در حملات جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در پی حملات جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه، در شبانه روز گذشته ۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶ تن مجروح شدند.

از زمان اعلام آتش‌بس در تاریخ ۱۰ اکتبر نیروهای اشغالگر صهیونیست تاکنون ۳۶۶ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۹۳۸ ت را مجروح کردند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت نوار غزه، از آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تاکنون ۷۰ هزار و ۱۲۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۱ هزار و ۱۵ تن نیز مجروح شدند.





